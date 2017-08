Policiais se disfarçam de banhistas para prevenir furtos em praia

A Delegacia de Higashi, em Fukuoka, que recebeu um grande número de boletins de ocorrência de furtos ocorridos na Praia de Nada, investiu pela primeira vez em patrulhas de policiais disfarçados de banhistas.

As patrulhas foram bem-sucedidas, e dois homens foram presos em flagrante pelos policiais. Os “detetives de bermudas de praia” continuam na ativa à procura de criminosos no local.

A imagem acima foi tirada na tarde da última sexta-feira (11) na Praia de Nada. Como era um feriado nacional (Dia da Montanha), muitas famílias e amigos se reuniram para aproveitar o dia.

Contudo, entre os banhistas havia um pequeno grupo de pessoas com trajes de banho que estavam curtindo o sol enquanto escutavam música. Embora pareçam ser banhistas à primeira vista, na verdade são investigadores da Delegacia de Higashi. Nesse dia, 14 policiais rondavam o perímetro para avistar se não havia algum suspeito.

Segundo a delegacia, entre os meses de julho e agosto do ano passado, ocorreram 18 furtos na Praia de Nada, e os prejuízos totalizaram aproximadamente ¥110.000. Porém, neste ano, foram registrados 15 casos de furtos (¥130.000 em prejuízos) desde o início do mês passado.

Por causa disso, os policiais da delegacia desistiram de suas férias e iniciaram as patrulhas no dia 5 deste mês. Logo no primeiro dia de operações, dois homens do Sri Lanka que estavam saqueando uma bolsa foram presos em flagrante.

A Praia de Nada é um ponto turístico “escondido” das multidões, mas muito conhecido pelos residentes da cidade. Contudo, é um local com vigilância fraca. Os pertences dos banhistas ficam “à mostra” na areia da praia.

Kazuhiro Masaki, Diretor da Seção de Segurança Cotidiana da Delegacia de Higashi, enfatizou a importância de proteger os pertences. “Guarde os objetos de valor em bolsas à prova d’água e mantenha-os consigo. Caso entrar na água, deixe alguém cuidando deles”.

“Iremos nos esforçar para que as divertidas lembranças de verão daqueles que visitam a praia não sejam arruinadas por danos criminais”, completou Masaki.

Fonte: Mainichi Shimbun