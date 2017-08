Organização quer regulamentos mais rigorosos contra pessoas que fumam em varandas

O Japão é geralmente mencionado como um paraíso para os fumantes em razão de suas restrições soltas sobre a venda e uso de produtos do tabaco, particularmente em comparação a muitas nações no ocidente. Autoridades estão começando a mudar as coisas lentamente, no entanto, visto que menos pessoas das gerações mais jovens estão pegando o hábito, o que em troca está levando a discussões sobre colocar novos limites de quando e onde os fumantes podem acender seus cigarros.

No final da primavera deste ano, a Sociedade de Vítimas do Fumo Passivo da Vizinhança foi formada. Com sede em Yokohama (Kanagawa), a organização busca proteger as pessoas dos perigos e desconforto do fumo passivo dentro e fora de suas casas, e recentemente visou a população chamada de fumantes “vagalume” no Japão. Os fumantes vagalume recebem esse nome em razão do costume de ir para fora de seus apartamentos ou varandas de condomínios para fumar, onde as pontas de seus cigarros lembram os insetos luminescentes.

A questão, no entanto, é que a menos que os fumantes vagalume morem no último andar de seus prédios, a fumaça que produzem sobe naturalmente em direção aos vizinhos que moram bem acima deles. Se tais vizinhos por acaso estiverem em suas varandas ou estiverem com suas janelas abertas, eles acabam sendo vítimas do fumo passivo. Mesmo se eles estiverem dentro de suas residências com as janelas bem fechadas, normalmente, as varandas no Japão são usadas como locais para estender e secar as roupas, o que significa que elas roupas podem acabar absorvendo o cheiro da fumaça por causa dos vizinhos que fumam logo abaixo.

No passado isso era amplamente uma situação para qual o único recurso era encolher os ombros e dizer “não há nada que possa ser feito”. Com as taxas de fumo caindo e uma maior conscientização sobre os riscos associados à saúde com o fumo passivo, no entanto, as pessoas que estão insatisfeitas com os fumantes vagalume que moram abaixo delas passam a ter mais voz.

A questão é complicada pelos fatos igualmente verdadeiros que os fumantes vagalume estão fumando em suas próprias casas e que a fumaça que expelem está invadindo a propriedade de outros. À luz disso, a sociedade de vítimas do fumo passivo reconhece que tornar o fumo vagalume completamente ilegal seria uma mudança difícil de por em prática. Contudo, ela está buscando exigências nacionais ou locais que, no caso de uma reclamação sobre um fumante vagalume, os locatários e gerentes dos prédios sejam obrigados a tomar alguma ação para sanar a situação.

Tais mudança legais ainda precisam ser obtidas, mas com o Ministério da Saúde refletindo normas mais rígidas em relação ao fumo com a proximidade das olimpíadas de 2020, os fumantes vagalume do Japão podem brevemente se encontrar sem liberdade para fumar em suas varandas a hora que quiserem, cita a reportagem do Rocket News.

Fonte: Rocket News Imagem: Bank Image