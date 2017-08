Número de jovens que cometem suicídio tende a aumentar após as férias de verão

Organizações sem fins lucrativos (NPOs) e outras instituições que dão suporte a crianças e jovens estão intensificando os esforços para prevenir que eles cometam suicídio, visto que a tendência do ato é maior entre os estudantes ao final das férias de verão no Japão.

De acordo com dados divulgados pelo escritório do gabinete em 2015, as datas quando jovens de até 18 anos cometeram suicídio entre 1972 e 2013 estavam mais concentradas em ou por volta de 1 de setembro, quando o novo semestre se inicia em escolas de várias partes do país.

A taxa de suicídio de jovens também tende a ser maior no final da primavera e no feriado de Golden Week, em abril e maio, respectivamente, mostram os dados, sugerindo que o retorno à escola após as férias é uma grande dificuldade para as eles, principalmente aqueles que ficam preocupados em sofrer bullying.

Prevenção do suicídio de jovens após as longas férias

O livro branco do governo relacionado ao assunto para 2015 apontou a necessidade de realizar medidas para prevenir o suicídio de crianças após as longas férias, dizendo que “muita pressão ou consternação tendem a afetar as crianças após as férias”.

Uma NPO com sede em Tóquio, que oferece serviços de aconselhamento por telefone, disse que planeja estender as horas de operação para sua “Childline” em 8 províncias a partir do final de agosto até o início de setembro e lançar um serviço de aconselhamento com chat online por 9 dias a partir de 29 de agosto.

Outra NPO incorporada planeja abrir suas instalações no final das férias de verão em 6 províncias em uma tentativa de oferecer espaço livre para as crianças que se recusam a frequentar a escola.

“No ano passado recebemos muitas solicitações de pais”, disse o secretário-geral da organização, Hiroyuki Matsushima. “Queremos que o maior número de crianças possível saiba que elas têm uma opção além das escolas e que há uma maneira de viver através disso”.

Uma NPO incorporada que emite 2 vezes por mês jornais com notícias sobre escolas, reclusos sociais e outras questões, planeja enviar brevemente uma mensagem às crianças e adolescentes para oferecer suporte a eles, juntamente com outras entidades que promovem o crescimento saudável dos jovens.

“Nessa época do ano, quando o risco (das crianças cometerem suicídio) é maior, queremos que os adultos tomem cuidados extras e não percam os sinais de pedido de ajuda delas”, disse Hironobu Koguma, diretor-geral da organização que emite o jornal.

Fonte: Japan Today, Kyodo Imagem: Bank Image