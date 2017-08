Homem é preso por ter acionado botão de emergência de trem

Haruki Shimizu (27), desempregado, residente em Wako (Saitama), foi preso sob suspeita de obstrução de negócios. Segundo as investigações policiais, em junho deste ano, acionou o botão de parada de emergência na Estação de Hibiya, no bairro de Chiyoda, parando os trens por cerca de 5 minutos. O suspeito havia explicado para as autoridades que um estrangeiro havia roubado sua bolsa que estava no suporte de bagagens dentro de trem.

Contudo, a Polícia Metropolitana de Tóquio analisou as imagens de segurança das estações e descobriu que Shimizu havia entrado no trem sem nenhuma mala e havia mentido para as autoridades.

De acordo com as investigações, Shimizu havia repetido o ato diversas vezes desde janeiro do ano passado. As autoridades disseram que o suspeito havia apertado o botão de parada de emergência 20 vezes durante esse período e também havia ligado para a polícia em algumas das vezes. Entretanto, o suspeito estava mentindo em todos os casos.

Segundo a Polícia Metropolitana de Tóquio, Shimizu afirma que realmente foi roubado e nega as suspeitas.

Fonte: NHK News