Duas adolescentes morrem após pularem do terraço de um pachinko

Duas estudantes do ensino médio morreram após pularem do terraço de um pachinko (casa de jogos) localizado na cidade de Nakashibetsu (Hokkaido), segundo informações da polícia.

Na manhã de quarta-feira (16), a polícia recebeu uma chamada de emergência por volta das 8h40 dizendo que duas garotas estavam caídas em uma rua perto do pachinko de 3 andares. Ambas sofreram graves ferimentos na cabeça e a confirmação de suas mortes foi feita em seguida.

Investigadores suspeitam que as garotas se suicidaram juntas e estão analisando os possíveis motivos.

A polícia de Hokkaido e outras fontes disseram que as adolescentes, estudantes do primeiro ano do ensino médio que viviam em Nakashibetsu e Osaka, eram boas amigas.

A estudante de Osaka havia se mudado para lá quando ela estava no ginásio e tinha retornado a Nakashibetsu para as férias de verão. Nenhum ato de bullying foi confirmado, mas as duas adolescentes teriam demonstrado pessimismo sobre seus futuros e o mundo em geral.

Havia duas escadas no lado de fora do pachinko, uma em espiral, com um portão trancado a cerca de 1.5m de altura no topo da escada. A polícia suspeita que as adolescentes subiram no portão e foram até o terraço.

O ponto onde as adolescentes foram encontradas é um distrito de compras na central de Nakashibetsu. Um homem de 63 anos que mora perto do pachinko disse que percebeu o que tinha ocorrido quando um carro de polícia e uma ambulância chegaram. “Fiquei chocado”, disse ele.

“Ela não agia de maneira incomum e eu não consigo pensar em um motivo”, disse uma pessoa associada com a escola onde a estudante de Nakashibetsu frequentava.

