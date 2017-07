Uma em cada seis mulheres no Japão sofreram violência

Uma pesquisa no Japão mostra que 1 em cada 6 mulheres foram vítimas de violência praticada pelo próprio marido ou outros, mas a maioria não entrou em contato com a polícia.

Um grupo de pesquisa liderado pelo Professor Masahiro Tsushima da Universidade Ryukoku entrevistou 2.448 mulheres selecionadas de forma aleatória no oeste do Japão em 2016. Desse total 741 responderam.

De acordo com a pesquisa, 126, ou 17 por cento, disseram que sofreram violência física ou sexual; 53 delas disseram que foram vítimas de violência de seus maridos ou outros companheiros. Nenhuma delas disse que contatou a polícia.

Cinquenta e nove entrevistadas disseram que sofreram violência de pessoas além de seus maridos. Sete delas, ou 11.9 por cento, disseram que conversaram com a polícia.

Algumas das entrevistadas disseram que não consultaram a polícia porque não queriam que os outros soubessem ou porque achavam que elas mesmas seriam culpadas.

De acordo com o grupo, uma pesquisa similar que foi conduzida na União Europeia há 5 anos mostra que 14 por cento das mulheres que sofreram violência de seus companheiros se consultaram com a polícia.

Segundo o Professor Tsushima, a população no Japão tende a não relatar violência praticada por seus cônjuges à polícia e salienta que as pessoas deveriam se conscientizar mais sobre a gravidade do ato contra mulheres tanto como em casos de abuso infantil.

Ele ressalta ainda a importância das pessoas próximas às vítimas se consultarem com a polícia ou grupos de apoio.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image