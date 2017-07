 (Saitama) Professor fala para aluno pular da janela da escola

Um professor do ensino fundamental de uma escola pública na cidade de Tokorozawa (Saitama) abusou verbalmente e fisicamente de um de seus alunos, incluindo dizer a ele para pular da janela da sala de aula, segundo o conselho educacional local.

De acordo com relatos da escola, tudo começou com vários estudantes causando um alvoroço na classe por causa de um apontador de lápis na quarta-feira passada. Durante o período de orientação após a aula, o professor pediu a um dos meninos que viesse para a frente da sala de aula, período durante o qual ele perguntou a todas as outras partes envolvidas o que havia acontecido. Quando o aluno tentou se defender, o professor o interrompeu e disse a ele para pular da janela da sala de aula.

“Pule agora. Você teme pela sua vida? Pule imediatamente”, disse o professor ao menino, empurrando-o contra a janela da sala de aula localizada no terceiro andar do prédio, divulgou a mídia japonesa. Depois, o docente disse para o aluno “há 34 estudantes na classe, mas a partir de amanhã teremos 33”.

O incidente veio à tona após o menino ter se recusado a ir à escola no dia seguinte e os pais quiseram saber como havia sido seu dia escolar.

Os pais do aluno revelaram posteriormente que o filho deles havia sido submetido a abuso físico por parte do professor, incluindo tê-lo chutado nas costas em abril deste ano.

O professor teria admitido as acusações e pediu desculpas à família e ao estudante diretamente.

A escola admitiu que isso é um caso grave de bullying físico e verbal e que realizará uma reunião com os pais ainda esta semana.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK