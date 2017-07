Mulher misteriosa doa ¥30 milhões para províncias atingidas pelo desastre de 2011

Uma mulher que aparentemente deseja manter sua identidade anônima doou 10 milhões de ienes ($8.780) em dinheiro para cada uma das 3 províncias duramente atingidas pelo terremoto e tsunami de 2011.

Autoridade nas províncias de Iwate, Miyagi e Fukushima disseram que receberam a visita de uma mulher, no dia 27 de junho, dizendo que queria ajudar com os esforços de reconstrução e então entregou o dinheiro em sacolas de papel e simplesmente saiu.

Em cada parada, ela disse “Eu quero que vocês usem isso (dinheiro) para atividades de reconstrução”.

Posteriormente, funcionários dos 3 governos entraram em contato entre si para discutir sobre as visitas misteriosas e concluíram que a mesma mulher fez as doações.

As visitas aos órgãos do governo

Primeiramente a mulher misteriosa visitou o escritório do governo da província de Iwate, na cidade de Morioka, logo após as 13h. Ela se aproximou de um funcionário do setor de orientações gerais dizendo “Eu quero fazer uma doação”. Então, ela foi até o departamento financeiro e entregou um tipo de sacola contendo envelopes na cor marrom.

Um funcionário tentou entregar-lhe um recibo, mas a mulher saiu dizendo que não podia perder o ônibus.

Assim que perceberam a alta quantia da doação, dois funcionários tentaram ir atrás da mulher, mas não conseguiram localizá-la. Ela parecia ter cerca de 60 anos de idade, segundo o governo de Iwate.

Por volta das 14h45, a mulher visitou o setor de bem-estar social do governo da província de Miyagi, na cidade de Sendai, e entregou uma sacola de papel contendo 10 milhões de ienes.

Um pouco mais tarde, por volta das 16h, ela visitou o setor bem-estar social do governo da província de Fukushima, na cidade de Fukushima, e entregou uma sacola que continha a mesma quantia em dinheiro.

Os governos das províncias de Miyagi e Fukushima planejam gastar o dinheiro em atividades de reconstrução. Já a província de Iwate tem a intenção de usar o dinheiro em um fundo educacional para crianças que ficaram órfãs após o terremoto e tsunami de 2011, além de outros propósitos relacionados ao desastre.

