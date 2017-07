Homem é preso por ter abraçado e importunado mulher na rua

A Polícia de Osaka anunciou a prisão de Minoru Takatsu (37), ocupação desconhecida, residente no bairro de Joto, em Osaka, pela suspeita de abuso sexual ao ter abraçado uma mulher, que estava passeando com sua filha, e tocado em seus seios.

Segundo a Divisão 1 de Investigação, por volta das 13h50 de 14 de junho, Takatsu teria abraçado uma mulher de 34 anos, que estava andando de mãos dadas com sua filha de dois anos, e tocado em seus seios por cima da roupa dela. Após isso, a vítima viu o momento em que Takatsu havia fugido de bicicleta da cena do crime. A polícia chegou ao suspeito a partir das imagens das câmeras de segurança.

Na cidade de Higashi Osaka, pouco depois do meio-dia de 5 de junho, duas mulheres de 37 e 27 anos que estavam passeando com seus filhos também foram abraçadas por trás e tiveram seus seios tocados por um homem. A polícia está investigando a conexão de Takatsu com esses casos.

Segundo a polícia, Takatsu nega a suspeita. “Não me lembro de nada disso”, disse ele.

Fonte: Asahi Shimbun