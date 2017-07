Ex-mulher invade casa de empresário e causa ¥100 milhões em prejuízos

Nesta terça-feira (25), a Polícia de Aichi divulgou a prisão de Midori Kawamiya (34), autônoma de nacionalidade chinesa, pela suspeita de invasão da casa do ex-marido e destruição de propriedade privada. Kawamiya teria quebrado 54 violinos e 70 arcos, causando prejuízos de ¥105.9 milhões.

Segundo a Delegacia de Nakamura, o caso teria acontecido entre 30/jan~19/fev de 2014, há 3 anos. Nesse período, Kawamiya teria invadido a residência de seu ex-marido (62), de nacionalidade norueguesa, no bairro de Nakamura, em Nagoia. Segundo a polícia, Kawamiya quebrou uma janela da residência para invadir. A separação de ambos ocorreu após o incidente.

O ex-marido era fabricante de violinos e possuía uma oficina dentro de casa, divulgou a polícia. Os objetos danificados foram fabricados ou recolhidos por ele e, dentre eles, havia um violino italiano de ¥50 milhões e um arco francês de ¥15 milhões.

Segundo a polícia, naquela época eles estavam discutindo a separação. Após o incidente, Kawamiya saiu do Japão e foi morar em outro país. Contudo, ela voltou ao Japão no dia 24 deste mês e foi presa no dia seguinte.

De acordo com a polícia, Kawamiya nega parte das suspeitas. “Eu entrei na casa mas não quebrei os instrumentos musicais.”, disse Kawamiya.

Fonte: Asahi Shimbun e NHK News Imagem ilustrativa: Image Bank