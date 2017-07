Evento da NPO Hyper debate questões sobre o futuro

No dia 9 de julho foi realizado em Nagoia um evento da NPO Hyper para debater questões sobre o futuro.

Segundo a vice-presidente Nana Hota – palestrante do workshop “o futuro da cultura e aprendizado tradicional” – essas sessões de debate podem criar novas possibilidades para espalhar o diálogo e ampliar nossos horizontes”. Ela afirma que a NPO acredita que a inovação para solução de diversos problemas podem começar em reuniões como essa.

A NPO Hyper com sede nos EUA e filial em Nagoia, tem como objetivo educar as pessoas sobre a inovação baseada na humanidade (ou inovação com alma). É uma incentivadora de projetos revolucionários, realizam treinamentos e sessões de brainstorming sobre inovação e/ou empreendedorismo para resolver problemas sociais.

Os participantes do evento saíram da reunião com a sensação de ter um dia produtivo, pessoalmente relato que é possível sentir a realização de algo concreto, é mais do que sonhar, é debater e projetar para fazer acontecer um futuro melhor. Afinal já dizia Victor Hugo “Não há nada como o sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã.”

Fotos e texto: Sayuri Matsumaru