8 estrangeiras presas por prostituição em Gunma

A Polícia de Ota (Gunma) anunciou nesta quarta-feira (26) a prisão de 8 pessoas em 24 deste mês. Os motivos da prisão são suspeita de prostituição e por algumas ferirem a lei de controle da imigração.

Os policiais encontraram uma casa de prostituição localizada. O prédio fica do lado sul da estação de Ota, em Minami Ichibangai.

Eles arrastaram para a delegacia 2 chinesas, sendo uma delas a gerente da casa, com visto permanente, e mais uma colaboradora, além de 6 mulheres de nacionalidade tailandesa.

A prisão de todas ocorreu por volta das 19h50 de segunda-feira (24), depois da batida e de terem conferido os serviços sexuais.

Prostituição: 10 mil ienes por serviço

Na delegacia, os policiais souberam que as 6 tailandesas presas moravam no local e atendiam clientes como prostitutas, sob o comando da gerente chinesa. Ela, inclusive morava nesse mesmo prédio e usava o segundo piso como local de trabalho, segundo o jornal Sankei.

Todas as tailandesas entraram no Japão com visto de curta permanência, de 15 dias. A polícia suspeita que elas tenham vindo ao país já com o objetivo de prostituição. Por trás disso pode haver uma organização criminosa e as autoridades pretendem desvendar o que há nessa rota.

A batida ocorreu em decorrência de uma denúncia anônima, segundo a polícia informou para o jornal Sankei. Os homens da lei vinham investigando o local. A taxa de prostituição cobrada nesse estabelecimento era de 10 mil ienes, segundo a polícia.

De acordo com a matéria, a polícia revelou que todas as 8 mulheres admitem os serviços sexuais na casa.

Fonte: Sankei Shimbun