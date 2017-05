Solteiros e solteiras estão aumentando no Japão

Uma pesquisa no Japão mostrou aumento recorde de homens e mulheres com faixa etária de 50 anos que nunca se casaram, indicando que um a cada 4 homens e uma a cada 7 mulheres continuam solteiros (as).

A Pesquisa de Segurança Social e População usou um censo nacional, conduzido a cada 5 anos, para obter os dados sobre aqueles que tinham 50 anos ou mais desde 1 de outubro de 2015.

Segundo o censo, 23.3% dos homens e 14% das mulheres continuavam solteiros (as). Ambas as porcentagens são as mais altas desde 1920, quando a contagem teve início. Comparando-se à pesquisa anterior, a porcentagem aumentou 3.2 pontos entre os homens e 3.4 pontos entre as mulheres.

Por província, Okinawa teve a maior proporção de homens solteiros, a 26.2%, enquanto Nara registrou a mais baixa, a 18.2%. Tóquio teve a maior proporção de mulheres solteiras, a 19.2%, enquanto Fukui registrou a menor, a 8.6%.

De acordo com o instituto, é provável que o número de pessoas solteiras no Japão aumente, visto que uma outra pesquisa mostra que cada vez mais jovens no Japão não têm a intenção de casar no futuro.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image