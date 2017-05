Polícia investiga motorista que dirigia carro com um jovem no capô

Um vídeo publicado no Twitter no dia 16/mai mostrava imagens de um carro sendo dirigido por 600m em uma rua Yokohama (Kanagawa) com um jovem sentado no capô do veículo. Constata-se pelas imagens que o carro estava em uma velocidade relativamente alta.

Durante o vídeo, o homem que estava no capô do carro falava: “Está muito perigoso. Muito. Muito. Tá rápido, tá rápido.”

A polícia verificou pelas câmeras de segurança que o caso ocorreu este mês na Rodovia Nacional Nº16 do bairro de Asaho, Yokohama. As imagens mostravam o carro sendo dirigido por cerca de 1 minuto e meio até o homem descer do carro em um estacionamento.

A polícia está investigando o caso pela suspeita de violação das leis de tráfego nas rodovias. Atualmente, a polícia está analisando as câmeras de segurança e está tentando identificar os indivíduos envolvidos.

Fonte: NNN News Imagem: FNN News