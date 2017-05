Maior parada do orgulho LGBT do Japão ocorreu em Tóquio

A maior parada de orgulho LGBT, ou simplesmente parada do orgulho gay, do Japão foi realizada neste domingo (7) no Yoyogi Park, em Shibuya (Tóquio). Esta parada LGBT foi o principal evento da “Tokyo Rainbow Pride 2017“, que começou em 29 de Abril e terminou em 7 de Maio. O evento recebeu a incrível marca de 6.000 participantes, o maior número de participantes já registrado no país.

Durante a parada LGBT, os participantes carregavam bandeiras com arco-íris, que representa o símbolo do orgulho LGBT, cantavam juntos diversas músicas e exibiam cartazes e letreiros enquanto andavam cerca de 3km pelo parque.

A Tokyo Rainbow Pride começou em 2012 e celebrou sua sexta edição neste ano. A parada foi aberta para todos os públicos, sem discriminar nacionalidade, idade e opção sexual.

No evento, 23 carros alegóricos também marcaram forte presença e carregavam mensagens sobre a legalização e aceitamento do casamento de pessoas do mesmo sexo.

Fonte: Mainichi Shimbun