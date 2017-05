Japão: milhares de flores plantadas em homenagem à esposa infelizmente diminuirão

30 anos de tapete de flores pink como declaração de amor à esposa será menor a partir do ano que vem

No vilarejo chamado Shintomi (Miyazaki), um casal sorridente recebe os milhares de visitantes no feriado de Golden Week. Toshiyuki Kuroki, 87 e sua esposa Yasuko, 80, vivem como eternos apaixonados, como ele mesmo declarou em uma entrevista feita em 2.013, pela reportagem da ANN. Sempre com seu braço envolvendo os ombros da esposa ou de mãos dadas, o casal recebe os turistas e visitantes da vizinhança.



A primeira matéria deste casal apaixonado foi publicada no Portal Mie com o título Japonês planta milhares de flores perfumadas para fazer sua esposa voltar a sorrir .

A história do tapete de flores tem início há 30 anos. A esposa perdeu a visão por conta de uma doença e o marido pensou em algo que não a entristecesse. “Se fizer um jardim onde muitas pessoas venham visitá-lo”, pensou o agricultor que tinha 57 anos na época. “Se muitas pessoas vierem, elas poderão conversar com a minha esposa”, teria pensado o marido carinhoso.

Ele teve a ideia de plantar uma área equivalente a 2 tatamis (cerca de 1,82 m², cheia de shibazakura (Phlox subulata), também conhecida como musgo rosa.

“O ser humano tem que estar apaixonado até morrer”

Com o tempo o marido foi estendendo o jardim ao ponto de se transformar em ponto turístico tamanha a área de tapete pink que se forma na primavera-verão. O amor do marido é infinito, como essa plantação de dezenas de milhares de phlox na cor pink.

Nos fins de semana chega a receber 3 mil visitantes e durante a semana as pessoas da vizinhança vão visitar esse pequeno paraíso cheio de amor.

A esposa declarou para a reportagem da ANN “não há nada que dê tanta alegria como poder conversar com tantas pessoas”.

“O ser humano tem que estar apaixonado até morrer”, disse Kuroki sorrindo na entrevista de 4 anos atrás.

No entanto, aos 87 anos, Kuroki declarou para a reportagem que este ano é a última temporada com o jardim dessa magnitude. A esposa, emocionada diz que não tem palavras para expressar essa gratidão ao marido. “Gratidão pelo tamanho esforço” diz ela, enquanto o marido responde “assim, acaba me dando energia” (para continuar).

No ano que vem, o jardim continuará aberto ao público, mas com redução do tamanho, informou a reportagem.

Assista ao vídeo da declaração de amor materializada em um imenso jardim de phlox pink.

Fonte e imagens: ANN