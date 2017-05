Entenda o motivo do aumento das lavanderias “self-service” no Japão

Atualmente, as lavanderias “self-service” (コインランドリー – Coin Laundry) estão em rápido crescimento no Japão. Mesmo as pessoas que têm máquinas de lavar roupas utilizam os serviços dessas lojas. Entenda o motivo e dados sobre o crescimento dessas lavanderias.

Lavanderias estão crescimento em um ritmo aceleradíssimo

O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações realiza a cada 5 anos a “Pesquisa Nacional de Renda Familiar e Despesas”. Nessa pesquisa, também são investigadas as taxas de propagação de eletrodomésticos e outros, incluindo máquinas de lavar. Segundo a pesquisa de 2014, a taxa de difusão das máquinas de lavar é de 97.7%. Quase todas as famílias no Japão possuem máquinas de lavar em casa.

Mas não há uma pesquisa para as lavanderias? A resposta é sim! O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) realiza a “Pesquisa relacionada ao funcionamento de instalações de operações de limpeza por moedas” em determinados períodos. Segundo os resultados da pesquisa, no ano fiscal de 2013, havia 16.693 lavanderias do tipo em todo o país. Em relação ao ano fiscal de 2003, houve um aumento de aproximadamente 4.000 lojas.

Recentemente, o aumento vem sendo de mais de 500 lavanderias todos os anos.

Os motivos da “popularização”

Segundo uma mulher idosa que utiliza com frequência um lavanderia antiga de Shibuya (Tóquio), o principal motivo de ela utilizar a lavanderia é “a dificuldade de estender as roupas”. A taxa de difusão das máquinas de secar é bem menor do que a das máquinas de lavar. Provavelmente para os idosos, é uma tarefa desgastante levantar seus braços para estender as roupas caso não haja máquinas de secar. A idosa também explicou que “lavar as roupas se torna algo muito difícil por causa da idade.”

Outro homem que utiliza a mesma lavanderia disse que “depois que comecei a morar sozinho, comecei a utilizar”. Ele também explicou que “é uma oportunidade de conversar com os vizinhos.”

Em uma outra lavanderia que abriu recentemente na mesma cidade. Um detalhe é que a maior diferença entre as lavanderias antigas e as novas são os clientes. Enquanto as antigas parecem ser mais utilizadas por idosos e homens, as novas são utilizadas por mulheres e donas de casa.

Segundo todas as donas de casa que frequentam o local, o principal motivo do uso é a praticidade em “não precisar separar as roupas para lavar várias vezes e poder lavar e secar tudo em uma única vez.”. Muitas mulheres também falaram que “a qualidade das máquinas das lavanderias é bem melhor que as domésticas.” Aparentemente, as donas de casa preferem utilizar as lavanderias para economizar o tempo.

Lavanderias com cafeterias e espaço para crianças

Muitas lojas com estilos únicos também estão surgindo. Algumas lojas possuem espaço para crianças, com brinquedos e outros para os pais levarem seus filhos, cafeterias e até livrarias.

Além disso, no bairro de Koto (Tóquio), um prédio de apartamentos estabeleceu uma lavanderia que contém um espaço para cafeteria e um espaço para interação entre as pessoas da região e os moradores do prédio. A lavanderia também conta com máquinas de lavar grandes para tapetes e futon e até realiza workshops para falar sobre limpeza.

Uma nova era para as lavanderias

As máquinas colocadas nas lavanderias estão melhorando a cada ano e estão aumentando de tamanho. Com isso, mais pessoas estão utilizando as lavanderias para economizar tempo e trabalho. Além disso, muitos idosos e pessoas que moram sozinhas utilizam frequentemente as lavanderias.

