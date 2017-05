Drones serão usados na prevenção de suicídios em Fukui

Um grupo de prevenção de suicídios vai despachar drones para monitorar áreas remotas ao redor do Tojinbo, localizado em Sakai (Fukui) – cujos penhascos solitários continuam romantizados na imaginação popular como um destino onde as pessoas vão para tirar sua próprias vidas – na esperança de que a tentativa ajudará a reduzir o índice de suicídios.

O policial aposentado Yukio Shige, de 73 anos, líder do grupo sem fins lucrativos, disse que embora o número total de pessoas que se jogam do penhasco nos últimos anos tenha diminuído, o suicídio continua sendo um problema persistente.

“Até agora conseguimos monitorar (o Tojinbo) por nossa conta, mas com o uso de drones poderemos alcançar locais que os olhos humanos não podem enxergar”.

Os 16 membros do grupo, formado por oficiais da polícia aposentados, acadêmicos e trabalhadores de empresas, patrulham os penhascos 6 vezes por semana, das 11h até o pôr do sol. O uso dos drones terá início em junho.

O Ministério da Saúde aprovou o uso de drones na prevenção de suicídios e vai cobrir totalmente o custo, disse Shige.

Desde o dia em que o grupo começou a monitorar a área, segundo Shige, os suicídios diminuíram de 25 por ano em 2004 para 14 em 2016. Até o momento, o grupo conversou com 586 pessoas que queriam tirar suas próprias vidas.

Shige atribui a redução em parte ao lançamento do app para smartphone “Pokémon Go”. Designado como um “Pokestop”, a extensão de enormes penhascos de rocha com face para o Mar do Japão passou a ser frequentada por muitos jogadores, inibindo muitos daqueles que buscavam um local tranquilo para tirar sua próprias vidas.

Mais de 150 pessoas cometeram suicídio no Tojinbo na última década, de acordo com o grupo.

Fonte: Japan Times Imagem: Wikimedia