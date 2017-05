Don Quijote instala banheiros para “todos os gêneros” em loja de Tóquio

A varejista japonesa Don Quijote Co. revelou um conjunto de banheiros de “todos os gêneros” em sua nova loja de referência no bairro de Shibuya, oferecendo instalações para a comunidade e visitantes LGBT da cidade.

A empresa está disponibilizando três banheiros do tipo no segundo andar de sua loja “Mega Don Quijote” que foi inaugurada no dia 12 de maio, cada um equipado com recursos de acessibilidade, como corrimões e assentos para bebês.

A medida é rara dentro da indústria varejista no Japão e a empresa disse que se a resposta for positiva vai considerar a instalação de mais banheiros do tipo em outras lojas.

O bairro de Shibuya é conhecido por ser uma das áreas mais dinâmicas em relação às questões LGBT, e foi um dos primeiros locais no país que começou a emitir certificados de parceria do mesmo sexo em 2015.

Fonte: Kyodo Imagens: Kyodo, Wikimedia