Policial em Chiba é preso por expor seus órgãos genitais dentro de trem

Um oficial da Polícia da Província de Chiba foi preso por ter exposto seus órgãos genitais dentro do vagão de um trem na cidade de Chiba, divulgou o Sankei Shinbum na terça-feira (4). O caso ocorreu em 2016.

No dia 31 de outubro do ano passado, Hayato Nagashima, um policial de 24 anos de idade que trabalhava na delegacia de Kashiwa, teria abaixado suas calças e exibido seus órgãos genitais dentro de um vagão na linha Uchibo que seguia em direção à estação de Chiba da JR.

Em 6 de fevereiro deste ano, a polícia enviou documentos oficiais sobre Nagashima ao escritório de promotoria pública do distrito de Chiba. Ele foi processado no tribunal distrital de Chiba por suspeita de exposição indecente no dia 30 de março.

A polícia prendeu Nagashima, que estava fora de serviço na época do ocorrido, após ser alertada por funcionários da JR. Inicialmente, Nagashima admitiu as acusações durante o interrogatório da polícia provincial. Entretanto, agora, ele nega tudo.

“É lamentável que um oficial da polícia tenha sido indiciado”, disse um representante da delegacia de Kashiwa mencionado pelo Chiba Nippo em 4 de abril. “Nos esforçaremos para prevenir uma recorrência através de liderança e educação”.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: YouTube/SeikyuLine