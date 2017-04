Homem é preso por morar em cima de banheiro público por 3 anos

No dia 12 de abril, um eletricista contratado pelo governo municipal de Usuki (Oita) para fazer a manutenção de banheiros públicos ficou assustado quando viu uma sombra no formato de uma pessoa enquanto instalava uma lâmpada. Ele entrou em contato com a prefeitura, que enviou representantes e policiais ao banheiro público do Parque Usuki.

Eles abriram uma porta de serviço de 50cm que permitiu o acesso às fiações, assim como a um sótão triangular na parte superior. Ao entrar, ele encontraram todo um espaço de 92 metros quadrados, onde era possível engatinhar, curiosamente mobiliado com um aquecedor elétrico, fogão a gás, revistas e várias roupas.

Embora o sótão fosse amplo o suficiente para ficar de pé somente no centro, tudo estava limpo e bem organizado. E, lá no meio de tudo, estava o residente do banheiro público, um homem de meia idade.

O homem levado sob custódia por invasão de propriedade era Takashi Yamanouchi (54) de Gifu. Yamanouchi disse aos policiais que ele havia deixado a província onde morava há 10 anos e rodou de lugar a lugar até chegar em Oita.

Ele descobriu o sótão no banheiro público após ver outra pessoa entrando nele e acabou morando junto com o indivíduo por um tempo. O outro residente deixou o local, mas Yamanouchi continuou vivendo no espaço pelos últimos 3 anos.

Talvez o mais desconcertante sobre esse incidente é que dentre toda a mobília de Yamanouchi havia mais de 300 garrafas de plástico, de 2L e 500ml, contendo sua urina.

Não ficou claro se ele fez aquilo por algum tipo de respeito pela sua “casa banheiro”, ou se foram atos cautelosos como esses que o deixaram permanecer no sótão do toilet, sem ser visto, por tanto tempo.

Fonte: Sora News Imagem: Mainichi