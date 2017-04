Estudante de 17 anos é preso por tentar filmar garota dentro de banheiro

Segundo a Delegacia de Chuo da Polícia de Fukuoka, por volta das 20h do dia 13 de março, um estudante do ensino médio (17) entrou no banheiro feminino de um cinema de Tenjin (Fukuoka) e tentou filmar uma estudante ensino médio (18) que estava dentro de uma sala privada. O garoto foi preso no dia 6 deste mês.

De acordo com as investigações policiais, após eles terem assistido a um filme juntos, a estudante foi ao banheiro. Após ela ter entrado no local, o estudante a perseguiu e inseriu seu smartphone em uma abertura próxima ao teto. Os dois estudavam na mesma escola.

A garota percebeu o smartphone e relatou a um funcionário do cinema, o qual conferiu as imagens de segurança e observou o garoto entrando no banheiro feminino.

Fonte: ANN News e Sankei News