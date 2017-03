Um em 4 adultos já pensou em cometer suicídio no Japão

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar do Japão divulgou o resultado de uma pesquisa sobre suicídio. A pesquisa foi conduzida em todo o país em outubro do ano passado, entre adultos (acima de 20 anos), de ambos os sexos, com público estimado de 3 mil pessoas. Essa pesquisa é quadrienal e foi a terceira da série.

A tabulação mostra que o resultado obtido nessa última foi o maior índice em relação às pesquisas anteriores. Uma em 4 pessoas já pensou em suicídio, apontou o resultado, com 23,6% de resposta afirmativa para a opção “já pensei em suicídio, de verdade”.

Observando a faixa etária das pessoas que responderam afirmativamente, as mais velhas apresentaram um índice maior. Confira abaixo:

30,1%: faixa dos 50 anos

28,7%: faixa dos 30 anos

Como superaram a vontade do suicídio

Respostas para a pergunta “como superou isso”, indicam atitudes positivas:

36,7%: encontraram no hobby ou no trabalho o desvio da atenção

32,1%: familiares, amigos e colegas de trabalho foram os “ouvidos” para suas dores e lamentos, na superação

Prevenção ao suicídio

A pesquisa mostrou que apenas 6,9% das pessoas entrevistadas sabia do programa de prevenção, através das centrais de atendimento telefônico, mantidas pelas autoridades municipais e provinciais.

De acordo com informações do ministério, no ano passado 21.764 pessoas tiraram suas próprias vidas. Apesar de representar um declínio de 9,4% em relação ao ano anterior, o índice ainda é alto se comparado a outros países. Por isso, de acordo com a NHK, o ministério declarou que pretende reforçar as medidas de prevenção e organizar um sistema de consultas para evitar o suicídio.

Fonte: NHK Imagem ilustrativa: Wikimedia Commons, Bank Image