Turistas japoneses usando máscaras cirúrgicas assustam clientes em mercado britânico

Máscaras cirúrgicas fazem parte da vida diária no Japão, e elas são usadas para uma infinidade de razões, incluindo evitar/espalhar gripes, evitar o pólen, manter o rosto aquecido no inverno, esconder faces sem maquiagem, simplesmente dar um senso de anonimato e conforto a quem usa ou parecer mais atraente.

Contudo, no Reino Unido (ou em muitos outros países), ninguém usaria uma máscara como essa a não ser que as pessoas estivessem muito, mas muito doentes, ou houvesse algo terrivelmente negativo em curso. Então, quando um grupo de turistas japoneses usando máscaras entraram em um supermercado da rede ASDA em Southport, Inglaterra, outros clientes ficaram alarmados.

De acordo com um artigo do site de notícias local “On the Spot News”, o grupo de turistas foi observado deixando os outros clientes com uma sensação desconfortável, com um deles dizendo:

“Eu nunca vi algo assim antes. Eu pensei imediatamente que isso era algum tipo de operação terrorista em curso e pude ver outras pessoas ficando realmente perturbadas. Minha família ficou assustada.

“Questionei um funcionário do ASDA o que estava acontecendo e ele me disse que provavelmente tratava-se de um tipo de “coisa cultural”, o que não respondeu à minha pergunta ou aliviou nossos medos. As pessoas mascaradas estavam colocando caixas grandes nos carrinhos, que poderiam conter algo”.

Os turistas foram identificados como japoneses por um editor que os reconheceu como amigos no Reino Unido participando de um evento musical. Eles foram vistos usando as máscaras casualmente, provavelmente sem conhecimento da confusão que eles estavam causando entre os clientes do supermercado britânico. Um sagaz cliente sugeriu que as máscaras estavam sendo usadas para evitar a poluição, mas salientou o quão estranho aquilo era em uma cidade conhecida pelas suas brisas litorâneas.

O escritor do artigo, talvez desinformado sobre o uso inumerável das máscaras cirúrgicas no Japão, discute a sugestão de “doenças” sendo a causa para o uso da máscara, mas também diz que “isso não pareceu ser o caso aqui, já que eles as tiravam e ajeitavam regularmente enquanto faziam compras. Ninguém do grupo parecia estar doente, de forma alguma”.

O site Rocket News considera que os turistas estavam simplesmente usando as máscaras como hábito e para mantê-los aquecidos durante a estação gelada britânica.

Ainda assim, podemos entender as reações dos clientes, visto que usar máscaras cirúrgicas não existe como um conceito na sociedade britânica (e também em muitos outros países).

Fonte e imagens: On The Spot News via Rocket News