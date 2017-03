Ranking da felicidade: Brasil conquista boa colocação enquanto o Japão não foi tão bem

As Nações Unidas publicaram um relatório sobre o ranking do nível de felicidade entre os países. A Noruega ficou em primeiro lugar e, em seguida, vieram vários países europeus que estão investindo em educação e bem-estar. O Japão ficou em 51º lugar.

Todos os anos, a ONU realiza um ranking da felicidade dos países a partir do produto interno bruto (PIB) por cidadão, expectativa de vida saudável, nível de liberdade e a generosidade com os outros.

Este ano, a pesquisa comparou a felicidade de 155 países entre o período de 2014 e 2016, e os resultados foram publicados no dia 20 deste mês. Segundo o relatório, a Noruega subiu 3 lugares no ranking, ficando em primeiro lugar neste ano. Além da Noruega, vários países da Europa ficaram nos 10 primeiros lugares. A ONU comenta que a razão da Noruega ter sido o “país mais feliz do mundo” foi “os estáveis investimentos no futuro, e o baixo índice de corrupção do governo e outros”.

Por outro lado, os países mais tristes foram países da África central que estão enfrentando guerras civis e armadas e países do Oriente Médio e da África que estão passando por conflitos.

O Japão obteve uma má pontuação principalmente na “generosidade com os outros” e, mesmo que tenha subido duas colocações em relação ao ano passado, ficou em 51º lugar e é o país do G7 com o menor nível de felicidade.

O Brasil ficou em 22º lugar entre os 155 países e caiu cinco posições, sendo a segunda queda consecutiva.

Fonte: NHK News