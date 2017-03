Professor é preso por ter obrigado aluna a ficar nua e filmá-la

Por volta do meio-dia de terça-feira (28), Ichiiku Sasaki, professor de 29 anos da escola primária em Edogawa (Tóquio), residente em Ota (Tóquio), havia obrigado uma aluna do quarto ano do ensino fundamental a tirar sua calça e a filmou. Ele foi preso por obscenidade forçada.

Segundo os responsáveis pela investigação, Sasaki forçou a aluna a imitar o comediante “Akira 100%”, famoso por suas apresentações nuas onde ele esconde sua virilha com uma espécie de prato, e filmou a cena.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Komatsugawa, a vítima era aluna da classe a qual Sasaki era responsável. Embora a escola estivesse em época do “Haru Yasumi”, férias de primavera, a aluna estava recebendo aulas de reforço. Após essas aulas, Sasaki teria dito a ela para ficar na sala de aula. No horário do incidente, só restavam os dois na sala de aula e as demais crianças já haviam ido embora.

Após isso, a criança contou a seus pais sobre o ocorrido e o caso foi notificado à polícia no mesmo dia. Sasaki foi preso no dia 31 (sexta-feira) e confessou o ato.

O Comitê de Educação de Edogawa falou: “É um ato imperdoável e extremamente lamentável. Iremos auxiliar a polícia nas investigações”.

Fonte: NHK News e Sankei Shimbun