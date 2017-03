Prefeito de cidade no Japão envia mensagem de amor por engano a 50 funcionários do governo

Através de um aplicativo para smartphone, o prefeito “pró-família” da cidade de Nichinan (Miyazaki), que é casado, enviou acidentalmente uma mensagem amorosa, que era destinada a uma funcionária, a cerca de 50 outros funcionários, divulgou o Yomiuri Shimbun em 24 de fevereiro.

O prefeito Kyohei Sakita, de 37 anos, enviou a mensagem, que também continha um emoji de beijo, a um chat de funcionários do governo no aplicativo Line dizendo que ele “queria ver” a mulher que estava ausente porque tinha contraído influenza em 30 de dezembro, de acordo com funcionários da cidade de Nichinan.

A cidade foi inundada com indagações no início de fevereiro, após a mensagem ter se tornado viral rapidamente. Alguns internautas disseram que a mensagem constitui assédio sexual, enquanto outros levantaram a questão sobre funcionários do governo se comunicando através do chat de um aplicativo para smartphone.

Capturas de tela mostraram Sakita expulsando apressadamente os membros do chat.

“Não há relação inapropriada, e não há assédio sexual ou assédio de poder”, disse Sakita em uma reunião do conselho da cidade realizada em 23 de fevereiro. “Peço desculpas por ter causado problemas e inconveniência ao conselho da cidade, assim como aos cidadãos”.

A mensagem amplamente circulada dizia: “Conferência de manhã, começando agora! Coletar informações à tarde. E, eu queria encontrar Eri (emoji de beijo) hehe. Coitada de você que está com o nariz entupido. Queria que fosse eu no seu lugar (emoji de tristeza, emoji de coração)”.

Sakita é conhecido por fazer parte do chamado ikuboss, ou “chefe pró-família”, conceito criado por um professor para se referir a superiores que visam dar apoio ao balanço de vida-trabalho de seus funcionários.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: Nifty, Bank Image