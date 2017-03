Polícia procura agressor em série que enfia o dedo na boca de adolescentes

Desde agosto de 2016, a polícia da cidade de Chiba está em busca de um homem que vem atacando estudantes do sexo masculino do ginásio e do ensino médio ao, repentinamente, inserir seu dedo na boca dos jovens.

Em cada um dos 8 casos relatados até agora, cita a reportagem do Rocket News, foi dito que o homem parava estudantes que estavam a caminho de casa, entre as 19h e 21h, fazendo uma pergunta do tipo “onde fica a estação?”. Então, em algum momento durante a conversa, ele colocava o dedo dentro da boca deles. Após isso, o homem fugia em sua bicicleta.

Essa série de ataques deixou tanto a polícia quanto os cidadãos perplexos.

“Esse é um pervertido de nível 1.”

“Isso é medonho…”

“Eu acho que tentaria mordê-lo, mas depois eu ficaria com medo do que poderia acontecer depois.”

Embora não haja relatos de lesões ou tentativa de sequestro nesses casos, a polícia de Chiba está pedindo a todos área de Inage que fiquem em alerta. Segundo as vítimas, o agressor é jovem e tem cerca de 1,70m de altura.

Fonte: Rocket News Imagem: Bank Image