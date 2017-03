Orientador de escola é suspenso por ter massageado partes íntimas de alunos

A Associação de Educação de Gifu, na terça-feira (7), anunciou que suspendeu por 3 meses um orientador de 30 anos da Escola Secundária Municipal de Miwa (Gifu) por ter causado “sentimentos desagradáveis” ao ter feito alunos tirarem suas roupas e massageado suas partes íntimas. Posteriormente, a associação recebeu uma carta de demissão desse orientador.

Segundo a associação, em Agosto do ano passado, o orientador fez um membro do clube de beisebol do primeiro ano do ensino fundamental II tirar sua calça e sua cueca e massageou suas partes íntimas. Até dezembro do mesmo ano, ele teria feito a mesma coisa com outros 11 membros do clube de beisebol e, dentre eles, durante as investigações, 5 falaram que “foi desagradável”.

O episódio foi descoberto em Janeiro deste ano a partir de informações cedidas pelos responsáveis desses alunos. Até o ano fiscal de 2015, o orientador trabalhava como instrutor do clube de beisebol. “Eu queria curá-los com alongamentos que aprendi por conta própria”, disse o orientador.

Fonte: Asahi News