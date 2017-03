Japonês é encontrado morto em meio a 6 toneladas de revistas pornográficas

O corpo do homem foi descoberto 1 mês após sua morte (alguns veículos de imprensa divulgaram 6 meses), quando o proprietário do apartamento foi até a residência para ver por que o aluguel não foi pago.

A morte do homem foi revelada por um membro de uma equipe de limpeza, o qual disse que sua empresa havia sido contratada para remover as revistas discretamente, de uma forma que os vizinhos não soubessem e a família do homem não ficasse constrangida.

Morte solitária

Morrer na solidão é geralmente citado com temor por muitas pessoas. Para esclarecer essa situação, o site japonês Nikkan Spa! entrevistou Takada, que trabalha com a Mind, uma empresa especializada em limpar as casas de pessoas que morreram e descartar discretamente pertences constrangedores sem que a família descubra.

Takada recolheu uma “morte solitária” na província de Kanagawa, um homem de 50 anos que a reportagem chamou de “Joji”.

Seis toneladas

O ex-funcionário de uma grande fabricante de veículos, Joji vivia em um apartamento de dois quartos, mas pilhas de revistas preenchiam suas bancadas e prateleiras, que estavam transbordando com as publicações. Em outras partes, recortes de revistas eróticas estavam espalhadas para sugerir que Joji fez um esforço em consolidar sua coleção. Na época de sua morte, a coleção pesava cerca de 6 toneladas.

Um dia ele sofreu um ataque cardíaco enquanto estava em casa e caiu nas pilhas de revistas eróticas, ficando parcialmente “soterrado” embaixo de recortes de revistas eróticas até ele morrer.

Consumido por revistas eróticas

Alguns dias depois, o corpo de Joji começou a se deteriorar, espalhando um odor muito forte dentro do apartamento. Normalmente, alguém teria ficado preocupado e verificado a residência até esse ponto, mas Joji praticamente não tinha contato como o mundo “lá fora”, então ninguém notou sua ausência.

Takada explica que no caso de Joji, sua coleção pornográfica teve um efeito protetor, sendo que as revistas absorveram seus fluídos corporais, evitando que eles danificassem o assoalho, evitando um alto custo de reparo.

Por outro lado, isso também evitou que qualquer um descobrisse a morte de Joji. Segundo Takada, esses fluídos que vazam são geralmente como as mortes solitárias são descobertas. Ele até citou um caso em que os fluídos pingaram para o andar debaixo, no rosto de um vizinho enquanto ele dormia.

A empresa de limpeza de casas vem observando um aumento no número de “mortes solitárias” (kodokushi) ou pessoas que morrem na solidão e geralmente não são descobertas até após passar muito tempo. De acordo com um estudo, o número de mortes solitárias triplicou no Japão na última década.

Fonte: Rocket News Imagem: Nikkan Spa!