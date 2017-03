Japão: queda histórica dos suicídios, mas a cada hora 2,4 se vão

Segundo dados da OMS-Organização Mundial da Saúde, do final do ano passado, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo. É considerado um grave problema de saúde pública para todos os países.

No Japão, não é diferente. Pela primeira vez em 22 anos, o número de pessoas que cometeram suicídio ficou abaixo de 22 mil, segundo dados da Agência Nacional de Polícia, divulgados nesta quinta-feira (23).

Durante todo o ano de 2.016 foram 21.897 pessoas que tiraram a própria vida por vários motivos. Em 2.003 o país perdeu 34.427 pessoas por conta dessa atitude, marcando o pico desde 1.953 quando se iniciaram as estatísticas anuais.

Segundo a Agência Nacional de Polícia, a cada 100 mil habitantes 24,5 pessoas se suicidaram no ano passado. O número é maior entre as do sexo masculino. Foram 15.121 contra 6.776 do sexo oposto. Ou seja, a cada 10 pessoas que tiram a própria vida 7 são do sexo masculino.

Os meses que mais tiveram registros de mortes por suicídio foram março e em seguida maio e outubro. Em relação às faixas etárias, pessoas de 40 tiveram o maior índice, com 17%, seguidas de 50 e 60, quase na mesma proporção. Foram registrados 2.235 jovens de 20 a 29 anos e na faixa etária dos 30, 2.824 pessoas.

Suicídio: maioria de desempregados

Observando o gráfico da situação ocupacional das pessoas, os estudantes são minoria, com 791, o que representa menos de 4% do total. O número dos profissionais liberais é bem inferior ao dos desempregados e empregados. O gráfico mostra que 59% dos suicídios foram de pessoas desempregadas.

Pano de fundo do suicídio

O governo dividiu em categorias e subcategorias as causas do suicídio.

Relacionamento entre homem e mulher: decepção amorosa, separação e problemas oriundos do relacionamento

Questões econômicas e financeiras

Problemas de saúde: mental (depressão e outros), além de doenças físicas

Problemas familiares: discórdia entre o casal, futuro pessimista, etc.

Problemas no trabalho: exaustão e cansaço do trabalho, relações humanas no local de trabalho, etc.

Problemas na escola: mau desempenho escolar, relacionamento, etc.

Ao analisar as causas, as que se destacam estão relacionadas à saúde. Metade (11.014) das pessoas que se suicidaram tinham problemas físicos ou psicológicos. No grupo de problemas de saúde, a grande maioria tinha depressão. Depois, quase que na mesma proporção vêm a questão econômica e os problemas no lar, com variações na faixa de 15% cada.

Suicídios no Japão e no Brasil

Pelos números anuais no Japão, conclui-se que 59,9 pessoas dão um basta na própria vida por dia. Ou seja, a cada hora 2,4 pessoas se vão. Segundo o jornal O Tempo (junho/2016), “no Brasil, em média, três pessoas tentam se matar a cada 45 minutos. No mesmo intervalo de tempo, uma delas consegue, de fato, dar fim à própria vida”.

Como o suicídio é um problema de saúde pública, o governo do Japão vem se empenhando na redução de perdas dessas vidas. Declarou que continuará a trabalhar nos programas para a prevenção do suicídio.

Fonte: divulgação ANP Imagem ilustrativa: NHK