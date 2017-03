Japão é o 1º país no mundo a nomear um homem transgênero a um cargo público

O Japão se tornou a primeira nação no mundo a nomear um político transgênero, de acordo com a reportagem do Independent. Tomoya Hosoda de 25 anos foi eleito conselheiro na cidade de Iruma (Saitama), na região de Kanto, após ganhar 21 de um total de 22 assentos nas eleições.

Hosoda disse que vai trabalhar não somente pelos direitos LGBTQ, mas também pelos direitos dos deficientes e dos idosos, ao construir um sistema que abraça a diversidade e ajuda as minorias, divulga a mídia japonesa.

“Até recentemente, as pessoas agiam como se as minorias sexuais não existissem. Temos muitos obstáculos para enfrentar, mas espero atender as expectativas das pessoas”, disse Hosoda ao Stonetall, uma organização que dá suporte à população LGBTQ no Japão.

Ele salientou que recebeu várias mensagens de apoio e agradecimento por parte da comunidade LGBTQ desde o dia em que anunciou sua candidatura. Hosoda alterou oficialmente seu nome e gênero no registro da família em 2015 após se assumir e fazer a transição.

Hosoda é a segunda pessoa transgênero eleita na área da política no Japão após Kamikawa Aya, uma mulher transgênero que foi nomeada funcionária municipal em Tóquio no ano de 2003.

Ele participou de vários eventos LGBTQ e fez parte da campanha Out in Japan, uma iniciativa para destacar a presença de homossexuais e transgêneros no país. Hosoda elogiou o apoio de seus pais, amigos e parentes e disse que queria encorajar aqueles que tinham medo de se assumir e abrir o debate sobre a população LGBTQ no Japão.

Fonte: Independent Imagem: Twitter