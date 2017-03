Homem é preso por assediar mulher dentro de elevador

A Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu um homem de 40 anos por ter assediado uma mulher dentro do elevador de um prédio no distrito de Koto, divulgou a Fuji News Network na terça-feira (14).

Na noite do dia 27 de fevereiro, Hideki Seki, um funcionário de empresa da cidade de Funabashi (Chiba), agarrou a mulher por trás dentro do elevador do prédio e tapou sua boca com a mão. Ele, então, à força, tocou nos seios da jovem de aproximadamente 20 anos de idade.

Seki, que foi acusado por agressão indecente, nega as acusações, dizendo à polícia que “estava bêbado e não se lembra do incidente”, de acordo com a Nippon News Network na terça-feira.

Cerca de 15 minutos antes do incidente citado, outra mulher havia sido agarrada por trás em um prédio próximo ao distrito de Sumida e assediada por um desconhecido. A polícia está investigando se as ocorrências estão relacionadas.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: ANN