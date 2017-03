Ex-enfermeira é presa por ter administrado insulina em sua filha de 1 ano

Em julho do ano passado, uma menina de 1 ano internada em um hospital da cidade de Takatsuki (Osaka), repentinamente, teve convulsões e ficou inconsciente por um breve período de tempo. Como a mãe da criança e ex-enfermeira licenciada é suspeita de ter administrado insulina utilizada no tratamento de pacientes com diabetes, ela foi presa pela suspeita de lesão.

A criança se recuperou após isso, mas seu nível de glicose no sangue caiu repentinamente. Os policiais que estavam investigando o caso descobriram que Ayaka Mitsuyoshi (21), mãe da criança e ex-enfermeira licenciada, administrou doses de insulina utilizada no tratamento de pacientes com diabetes.

A insulina tem o efeito de baixar o nível de glicose de sangue e, ao ser administrada em pessoas sem problemas, sintomas de queda da glicose no sangue aparecem e há o perigo de perda de consciência e até morte.

A polícia de Osaka prendeu a ex-enfermeira pela suspeita de lesões e está investigando a forma de administração da insulina e a motivação da mulher.

Fonte: Mainichi Shimbun e NHK News