Condutor da JR segura gola de estudante e o agride verbalmente

O condutor do trem local da linha JR Hokuriku segurou a gola de um estudante, na faixa dos 10 anos de idade, e abusou verbalmente do garoto, causando uma situação desagradável segundo uma entrevista cedida pela filial da JR Nishi Nihon de Kanazawa na quinta-feira (16). A JR reconheceu o fato e pediu desculpa para o estudante. “Pedimos desculpas pelo tratamento que foi longe demais”, disse a empresa.

O condutor, de 30 anos, pertence ao “Centro de Condução de Fukui da Filial da JR Nishi Nihon de Kanazawa”. Segundo o relato dado pelo estudante, por volta das 18h00 do dia 11 deste mês, ele havia subido no trem na Estação Oshio (Echizen, Fukui), que estava vazia naquele horário.

Quando foi verificar a existência de um bilhete no trecho até a Estação de Tsuruga (cidade de Tsuruga, Fukui), o condutor segurou a gola da camisa do estudante e o alertou: “Cuidado com suas palavras”, pois não gostou da atitude do estudante que havia perguntado: “Quanto é (o preço)?”. Depois disso, o condutor arrancou os fones de ouvido do estudante, que estava escutando música e, após o garoto ter comprado o bilhete, segurou novamente sua gola e falou “venha aqui”, puxando-o para um canto do trem.

O estudante comentou sobre a atitude do condutor: “Eu me assustei quando ele pegou a gola da minha camisa repentinamente. Estou com medo de subir na JR. É imperdoável”.

O Gabinete de Relações Públicas da Filial de Kanazawa deu outra versão do ocorrido. “Do ponto de vista do condutor, o estudante estava fingindo que não estava ouvindo a conversa durante a verificação do bilhete, e retirou os fones de ouvido do estudante. Ele achou que o menino não estava respondendo direito sobre a estação em que iria descer”, disse a filial.

Em relação ao fato de ele ter segurado a gola e abusado verbalmente do estudante, a empresa falou: “Temos consciência que foi um tratamento inapropriado que foi longe demais. Pedimos desculpas. Iremos orientar os funcionários para que se não repita”.

Fonte: Fukui Shimbun