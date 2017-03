Bêbado é preso por roubar calcinhas no varal e atear fogo em outras roupas

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Metropolitana de Tóquio por ter ateado fogo em roupas enquanto roubava calcinhas em uma residência do distrito de Edogawa, divulgou o Sankei Shimbun na terça-feira (14).

Na madrugada de domingo, por volta das 1h20, Tetsuharu Matsuda, trabalhador de construção, teria subido em um muro até a sacada de uma residência e roubado 3 peças de roupa íntima que estavam estendidas em um varal para secar. Ele também ateou fogo em uma toalha com um isqueiro.

O homem foi acusado de causar danos à propriedade e roubo.

Matsuda estava muito embriagado no momento do incidente. “Enquanto ateava fogo por pura maldade, eu vi as roupas íntimas penduradas e as roubei”, disse ele ao admitir as acusações no Posto Policial de Komatsugawa.

Cerca de 10 minutos antes do crime, o guarda-sol de uma residência localizada a cerca de 200 metros de distância havia sido incendiado. A polícia está investigando se Matsuda também está por trás desse incidente.

Fonte: Sankei Shimbun via Tokyo Reporter Imagem: YouTube (ニュース Japan)