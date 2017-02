Policial casado é punido por tentar casar com outra mulher

Um sargento da polícia do Japão, de aproximadamente 40 anos, da Delegacia de Kokurakita, estava recebendo uma punição (corte de pagamento) porque, apesar de já ser casado, quase se casou com uma outra mulher no fim do ano passado, segundo uma entrevista dada por autoridades no dia 13 (segunda-feira). A punição foi aplicada no dia 9 deste mês, mas não foi totalmente divulgada pois não cumpre os critérios de anúncios estipulados pela polícia da província de Fukuoka.

Segundo as autoridades, o policial escondeu que era casado e se relacionou com outra mulher.

Em meados de novembro do ano passado, iria se casar no salão de casamento de Wakamatsu, em Kitakyushu. Como o policial e nenhum familiar compareceram à recepção de casamento, a família da mulher achou estranho.

Logo após, ele acabou ligando para a família da noiva dizendo estar com problemas, e a família assustada chamou a polícia. A situação logo se tornou um tumulto com a chegada dos policiais e o problema foi esclarecido. O policial era casado.

Este policial pertencia a Divisão de Trânsito da mesma delegacia, e está recebendo penitência em sua casa desde o ocorrido e a polícia da província está esclarecendo os fatos.

“Como não é um caso anunciado, não podemos fazer comentários”, ressaltou um representante da polícia em uma entrevista da Nishi Nihon Shimbum.

