Motorista epilético é condenado a 10 anos de prisão por acidente que deixou 2 mortos

O motorista Makoto Ikuno, de 51 anos, foi condenado a 10 anos de prisão em uma decisão do Tribunal Distrital de Osaka na sexta-feira (17) por ter causado a morte de 2 pessoas e deixado outra gravemente ferida após sofrer uma ataque epilético enquanto dirigia, em 2015.

Ao transmitir a decisão, o juiz Takaaki Kagase salientou que Ikuno havia ignorado visitas ao hospital, resultando em consequências que não poderiam ser desfeitas.

O ponto principal do julgamento foi se Ikuno estava ciente do perigo de sofrer um ataque epilético quando estivesse atrás do volante. Seus advogados disseram que ele perdeu a consciência em um curto período de tempo após o distúrbio e que não foi capaz de parar o carro. Em conformidade eles alegaram que Ikuno não era culpado.

De acordo com a sentença, Ikuno sofreu um ataque epilético e perdeu a consciência enquanto dirigia uma van na cidade de Higashi-Osaka (Osaka) na manhã do dia 5 de março de 2015, e passou por um cruzamento a uma velocidade de 108km/h. Ele bateu em um carro, cujo motorista ficou gravemente ferido. Dois pedestres também foram atingidos e morreram.

O tribunal decidiu que Ikuno estava ciente dos sinais precoces de um ataque, sentindo náuseas a cerca de 500m antes de passar pelo cruzamento. A decisão salientou que ele havia virado à esquerda em um cruzamento separado logo depois de sentir os sintomas, e que poderia ter parado, mas continuou dirigindo.

Mencionando que Ikuno havia ocultado de seu médico o fato que ele estava dirigindo após um ataque epilético no passado, o tribunal declarou que “ele deveria ter devolvido sua licença temporariamente e aguardado instruções médicas”.

Sob uma revisão na lei feita em maio de 2014 sobre penalidades para motoristas que causam lesão ou morte, tornou-se possível aplicar uma acusação de direção perigosa (que resulta em lesão ou morte) a pessoas que sofram de 6 condições médicas específicas, incluindo epilepsia de quem dirige sabendo que o distúrbio poderia afetar a direção e terminar ferindo ou causando a morte de alguém. Dentre as outras condições estão a hipoglicemia, esquizofrenia e desordens do sono.

