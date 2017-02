Lojas de conveniência no Japão iniciam medidas antifumo

Os cinzeiros em frente às lojas de conveniência no Japão não estão lá para as pessoas fumarem em volta, cita a reportagem do Rocket News.

Não há quase nada que não seja bom sobre ir a uma loja de conveniência no Japão. Elas estão abertas 24 horas por dia e estão constantemente estocadas com todos os tipos de produtos desde refeições prontas e bebidas a itens de higiene pessoal, além de oferecerem os mais diversos serviços como pagamentos de contas e envio e recebimento de encomendas.

No entanto, há uma coisa que pode estragar essa experiência, e é quando a pessoa precisa passar por uma nuvem de fumaça de cigarro para chegar até a porta de entrada. Veja, vários konbins deixam um cinzeiro próximo à entrada das lojas, e geralmente grupos de fumantes vão se reunir em volta dele.

Passar por essa fumaça a caminho da entrada da loja é uma situação bem desagradável para aqueles que não fumam. O governo japonês já está considerando outras maneiras de trazer as relativamente permissivas medidas antifumo do Japão para mais perto daqueles que vêm de várias nações ocidentais antes do início dos jogos de 2020 e trazer a atenção do mundo com eles. Muitos estão dizendo que essa é uma boa oportunidade para as lojas de conveniência se livrarem dos cinzeiros no lado de fora de seus estabelecimentos.

Entretanto, desconhecida para muitos, cita a reportagem, a razão pela qual muitas lojas de conveniência deixam cinzeiros no lado de fora não é porque elas querem criar uma área para os fumantes relaxarem. A razão original para os cinzeiros é simplesmente dar aos pedestres fumantes um local para se livrarem de seus cigarros antes de entrarem na loja. Algumas lojas de conveniência até enfatizam isso ao colocarem avisos perto dos cinzeiros dizendo “Por favor, não fume aqui.”

Infelizmente, muitos dos fumantes veem os cinzeiros e imediatamente presumem que isso indica a área como um local externo para fumar. Com o sentimento antifumo crescendo na sociedade japonesa, uma rede de lojas de conveniência, a 7-Eleven, disse que está planejando começar a remover os cinzeiros da frente de suas lojas.

Esta loja já tem um aviso na janela na frente da qual os fumantes costumavam se reunir:

Outra rede de loja de conveniência, a FamilyMart, planeja fazer o mesmo em comunidades que têm regulamentos os quais proíbem os pedestres de fumarem enquanto estão andando.

Em 2015, a Associação do Japão para Controle do Fumo pediu às lojas de conveniência que removessem os cinzeiros na esperança de tornar as áreas externas das lojas um local menos conveniente para fumar, e a ideia está ganhando cada vez mais consideração com a proximidade das Olimpíadas de Tóquio em 2020.

Fonte e imagens: Rocket News