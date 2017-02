Instrutor estrangeiro de universidade é repreendido por comentário discriminatório

Descobriu-se que um instrutor estrangeiro da Universidade de Kwansei (Hyogo, Nishinomiya) fez um comentário de caráter discriminatório sobre uma aluna nascida em Fukushima. “Como você toma banho de radiação, achei que se apagasse a luz você brilharia no escuro”, disse ele à aluna.

A aluna ficou emocionalmente abalada e deseja sair da universidade. A universidade admitiu o “comentário discriminatório” e determinou um corte de salário do instrutor por 3 meses, que começou no dia 17 deste mês.

A aluna entrou na universidade em abril de 2014 após ter se formado em um colégio de Fukushima.

Segundo informações cedidas pela universidade, no outono do mesmo ano, quando a aluna estava em uma aula de inglês, o instrutor estrangeiro a tempo parcial, de aproximadamente 40 anos, apagou a luz da sala e falou: “(Mesmo que você tenha nascido em Fukushima) Você não brilha” em inglês e japonês. Aproximadamente 30 alunos estavam na sala de aula.

A aluna suportou o comportamento do instrutor, mas, em abril de 2015, ela reportou o ocorrido para o Centro de Consultas sobre Assédio da universidade. Após isso, ela faltou às aulas.

O instrutor em questão, nas investigações da universidade, falou: “Eu não me lembro de ter apagado a luz, mas não há dúvidas que eu fiz esse comentário. Eu estava brincando. Desejo me desculpar com a aluna”, e pretende recusar o cargo de instrutor no próximo ano fiscal.

“É inconcebível coisas como essas acontecerem em instituições educacionais. Iremos trabalhar para não ter uma segunda vez e iremos ajudar a aluna”, declarou a universidade.

Fonte: Yomiuri Shimbun