Creche é advertida por discriminação contra estrangeiros

Segundo o governo de Osaka, em dezembro do ano passado, alguns pais e responsáveis reclamaram sobre “um documento que continha comentários étnicos discriminatórios” distribuído por uma creche de Yodogawa administrada pela Corporação de Escolas da Academia Moritomo. No documento, havia mensagens como “Os chineses e coreanos no Japão possuem pensamentos ultrajantes” e outros.

O Presidente da Corporação de Escolas da Academia Moritomo, que também é o diretor da creche, em relação aos motivos que levou a creche a distribuir o documento, comentou: “Como estou lutando em um julgamento envolvendo os pais e o documento que causou o problema, não posso responder”.

O Governo de Osaka pretende aplicar uma orientação administrativa (punição), já que o documento possui expressões discriminatórias.

Fonte: NHK News