Condutor fica ferido após corpo de suicida ter atingido a frente do trem

O condutor de um semi-expresso ficou ferido após o impacto do corpo de um homem que pulou da plataforma de uma estação ter quebrado o vidro frontal do trem em um provável suicídio, informou a polícia na quarta-feira (15), divulgou o Sankei Shimbun.

Na tarde de quarta-feira, por volta das 13h25, o homem de aproximadamente 30 anos saltou na frente de um semiexpresso na Linha Hankyu Kyoto Main Line, no momento em que o trem passava pela estação Aikawa, localizada no distrito de Higashi-Yodogawa (Osaka). O impacto do corpo na parte frontal do trem quebrou um painel de vidro do lado esquerdo, lançando estilhaços em direção ao rosto do condutor, que sofreu ferimentos leves.

De acordo com o Posto Policial de Higashi-Yodogawa, o homem foi transportado para um hospital próximo com ferimentos graves e teve sua morte confirmada momentos mais tarde.

A polícia verificou pelas câmeras de segurança que o homem pulou na frente do semi-expresso da plataforma e o condutor tentou acionar os freios de emergência, mas não conseguiu parar o trem a tempo.

De acordo com a Hankyu, em razão do incidente, as operações de 57 trens foram suspensas, causando atrasos para cerca de 163.300 passageiros.

Fonte: Tokyo Reporter Imagem: Wikimedia