Associações médicas no Japão fazem alerta sobre uso excessivo de smartphone

As Associações Médica e Pediátrica do Japão divulgaram na quarta-feira (15) um cartaz que alerta sobre os perigos do uso excessivo de smartphone.

O cartaz será enviado a aproximadamente 170.000 membros das duas associações e serão colocados em clínicas de todo o Japão.

O cartaz apresenta a seguinte questão “O que eu sacrifico com o tempo gasto usando meu smartphone?” e responde com 6 categorias: horas de sono, performance acadêmica, funções cerebrais, força física, visão e habilidade de comunicação. Os efeitos do uso do smartphone nessas áreas são explicados usando dados do Ministério da Educação, Cultura, Esportes Ciência e Tecnologia (MEXT- sigla em inglês) e ilustrações.

De acordo com uma Pesquisa Nacional sobre Aptidão Escolar e Ambiente de Aprendizado conduzida no ano acadêmico de 2014, descobriu-se que tanto estudantes do primário como do ginásio têm uma tendência de tirar notas mais baixas quanto maior for o tempo que eles passam usando o smartphone.

A Associação Pediátrica do Japão já havia emitido recomendações em 2004. Segundo a associação, é aconselhável que o tempo gasto assistindo televisão, jogando games em telefones móveis ou usando o celular para conversar seja de no máximo 2 horas por dia, e que crianças de até 2 anos de idade não devam assistir à televisão ou vídeos. A associação pede que o uso de smartphone seja limitado em conformidade.

Fonte: Mainichi Imagem: Mainichi, Bank Image