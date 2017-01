Japão: um terço dos divorciados se casa novamente

Casamento no Japão é um dos assuntos abordados cuidadosamente pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar. Por isso, ele fez uma análise dos casamentos realizados até o final de 2015 e anunciou algumas mudanças comportamentais.

Foram 635.156 casais que se uniram e uma parte não foi pela primeira vez. Soube-se que 26,8% dos noivos, seja o homem ou a mulher, ou até os dois, já tinham tido a experiência de casamento anterior.

Para o ministério esse dado foi surpreendente, pois desde 1975 não se registrava um alto índice de “casar de novo”.

Recasamento

Os dados mostram que em até 5 anos depois do divórcio, os homens parecem ter um pouco mais de vontade de se casarem novamente. A proporção é de 27% deles se casarem de novo e de 22% para as mulheres.

Esperando mais para se casarem

Enquanto novos casais de ex-divorciados aumentam, os que vão colocar as alianças no dedo anelar da mão esquerda pela primeira vez parecem preferir esperar pelo amadurecimento.

Sim, os japoneses estão preferindo casar com mais idade do que outrora. A média é de 30,7 anos para os homens e 29 para as mulheres, segundo estatísticas do ministério.

A preocupação no que se refere às idades do casamento é em relação à atual diminuição da taxa de natalidade. A diferença das idades entre 1975 e 2015 é “grande” para o governo. Naquele ano, a idade média de casamento das mulheres era de 24,4 anos e dos homens, 26,9.

Fonte: ANN e Yomiuri Imagens: Pixabay