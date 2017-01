Japão: ronco do fiscal durante o vestibular irrita os alunos

O jornal Sankei publicou uma matéria sobre um professor, de 50 anos, que teria roncado durante o exame vestibular, no segundo dia de provas, domingo (15). O fato foi publicado nesta quinta-feira (19), depois da entrevista na instituição.

A Universidade de Ehime, na cidade de Matsuyama (Ehime), informou que teve que substituir o professor porque os alunos que estavam concentrados durante o exame vestibular reclamaram de seu ronco.

Segundo a matéria, a universidade considera puni-lo. O ronco teria ocorrido durante a prova de matemática, no período da tarde. Um dos alunos teria chamado um fiscal para reclamar do ronco e, logo em seguida, outro fez a mesma coisa. “Esse barulho de ronco está me incomodando”, teria dito um deles. Assim, após essa essa prova, o fiscal foi substituído.

Professor não assume o ronco

O professor que servia de fiscal e teria roncado argumentou para a instituição: “Não estava em plena saúde, por isso, tossi várias vezes, mas não reconheço que tenha cochilado, tampouco roncado”. Por outro lado, a instituição declarou à reportagem que “esse tipo de coisa não pode acontecer, por isso, agiremos com imparcialidade”.

De acordo com a universidade, havia cerca de 100 alunos na classe e, apesar das reclamações, uma nova prova não foi realizada.

Fonte: Sankei News Imagem ilustrativa: snoringmouthpieceguide.com