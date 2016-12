Cidade em Hokkaido também reconhecerá união entre pessoas do mesmo sexo

Sapporo pretende se tornar a mais nova cidade no Japão a reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo como equivalente ao casamento, para lidar com a discriminação contra as minorias sexuais, informaram autoridades locais na quinta-feira (22).

A capital de Hokkaido planeja elaborar diretrizes até o próximo mês de março com a intenção de emitir o certificado a casais homoafetivos em 2018, segundo a autoridade local.

Outras cidades e distritos no Japão que introduziram estruturas similares são Shibuya e Setagaya (Tóquio), Iga (Mie), Takarazuka (Hyogo) e Naha (Okinawa).

Uma vez em vigor, os casais homoafetivos em Sapporo poderão ter benefícios, incluindo a elegibilidade para receber pagamentos de seguro de vida.

O prefeito de Sapporo, Katsuhiro Akimoto, recebeu um pedido em junho de um grupo cívico que apoia lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros para a estabilização de um sistema que reconhece tais uniões.

Com uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, a cidade vem estudando maneiras de introduzir tal sistema baseado em precedentes estabelecidos por locais como o distrito de Shibuya.

Fonte: Japan Times Imagem: WSJ