“SHAT”: fiscais do Seikatsu Hogo foram repreendidos

Segundo a prefeitura de Odawara (Kanagawa), os funcionários que estavam vestindo os casacos “inapropriados” como mostra a imagem, eram do Departamento do Suporte à Vida e responsáveis pelo “apoio à independência” dos beneficiários do seikatsu hogo.

Nos casacos, estava impresso um emblema com a seguinte mensagem em “romaji”: “保護なめんな – Não subestime o (seikatsu) hogo”. Fora esta mensagem, estava escrito em inglês a frase: “Os que tentam se beneficiar ilegalmente são lixos – If they try to deceive us for gaining a profit by injustice, “WE DARE TO SAY, THEY ARE DREGS”.

Estes casacos foram feitos pelos funcionários voluntários a partir do caso de um funcionário que foi esfaqueado em 2007 quando estava realizando uma atividade relacionada ao seikatsu hogo. Alguns desses funcionários estavam vestindo o casaco no local de trabalho, porém outros começaram a vesti-lo em visitas às casas dos beneficiários do subsídio do governo.

Após os funcionários terem encomendado os casacos a um comerciante, eles foram vendidos por ¥4.400 para cada funcionário que os desejavam. Os casacos foram vendidos para 64 funcionários.

A prefeitura da cidade de Odawara reprimiu 7 superiores do departamento e proibiu o uso dos casacos pela “atitude inapropriada que pode ter levado ao mal-entendido dos cidadãos, além da maneira de expressão sem qualidade”.

O diretor Masato Hibiya da Seção de Saúde e Bem-Estar da Cidade de Odawara falou: “peço minhas sinceras desculpas por ter ocasionado transtornos aos cidadãos”.

Fonte: NHK News