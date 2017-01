My Number poderá ser usado como cartão para acumular e trocar pontos

Foi anunciado pelo Ministério dos Assuntos Internos e Comunicação, na terça-feira (17), que o governo em conjunto com instituições financeiras – bancos e cartões de crédito – mais outras como companhias aéreas e operadoras de telefonia, irão repassar os pontos acumulados para a movimentação econômica regional, através do My Number.

Soube-se que as 10 empresas que já firmaram parceria emitem um montante de cerca de 200 bilhões de ienes em pontos para seus usuários. Foi aí que o governo botou os olhos para tentar fazer com que os municípios recebam uma parte desse consumo local para estimular a economia. A intenção é iniciar esse acúmulo e troca de pontos em setembro deste ano.

Além das empresas de cartão de crédito e outras participantes, no total de 10 até o momento desse anúncio, o governo está convidando mais empresas a ingressarem no programa.

Gerenciamento dos pontos

Esses pontos gerados durante o consumo realizado pelas compras com cartão de crédito ou nas empresas aéreas e de telefonia serão geridos em arquivos cloud (nuvem) para serem transferidos para o cartão My Number.

Um obstáculo no momento é que há municipalidades que precisariam fazer investimento para esse sistema. Por outro lado, há prefeituras que já fazem uso das nuvens. A estimativa do governo é que nessas cidades os residentes poderão movimentar cerca de 20 bilhões de ienes por ano.

Vantagens para o usuário do My Number

Com essa proposta, o residente local poderá usar seus pontos para trocá-los para usar o transporte público, visitar instalações turísticas da sua cidade ou gastar em compras nas lojas locais. Tudo isso será possível com a apresentação do cartão My Number, que terá esses pontos acumulados registrados.

Fonte e imagem: Sankei News