Treinamento com bombardeiro B-1 e caça F-15 na península coreana

A sede das Forças Armadas da Coreia do Sul informou na manhã de quarta-feira (11) que foi realizado um treinamento conjunto na noite de terça-feira (10). O bombardeiro norte-americano B-1 e o avião de caça sul-coreano F-15, da Força Aérea do país, realizaram uma formação conjunta na tentativa de conter as provocações militares da Coreia do Norte.

O B-1 saiu da Base Aérea de Guam, território americano, sobrevoou o Mar do Japão e realizou um treinamento com simulação de lançamento de mísseis. Depois, recebeu assistência do caça F-15 do exército sul-coreano e realizaram outro treinamento sobre o Mar Amarelo, no Oceano Pacífico.

Nos dias 23 e 24 de setembro o bombardeiro norte-americano voou sobre a península coreana. Nessa ocasião, tarde da noite, a Coreia do Norte não tomou nenhuma medida de resposta.

Desta vez, o treinamento também foi realizado durante a noite para fortalecer a pressão psicológica sobre a Coreia do Norte.

Kim Jong-un vem contestando o governo Trump a respeito do uso repetidamente do bombardeiro B-1 sobre a península coreana.

Fonte: Sankei News Foto ilustrativa: Pixabay