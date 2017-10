Sobe o número de mortos em maior ataque a tiros da história dos EUA

Pelo menos 59 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas no tiroteio que ocorreu no domingo (1º) na cidade resort de Las Vegas, nos Estados Unidos. As mídias locais estão reportando o tiroteio em massa como o mais mortal na história do país.

De acordo com a polícia, divulgou a NHK, 527 pessoas ficaram feridas no ataque que ocorreu por volta das 22h em um hotel e complexo de casino na cidade de Las Vegas.

Segundo oficiais, um atirador, identificado como Stephen Paddock, de 64 anos residente de Las Vegas, disparou de um quarto no 32º andar de um hotel em direção a um festival de música country que estava sendo realizado na rua.

Cerca de 20.000 pessoas estavam na área no momento do ataque.

Segundo a polícia, Paddock foi encontrado morto no quarto do hotel. Ele estava hospedado no local desde a quinta-feira passada. Investigadores teriam encontrado mais de 10 armas no quarto do hotel, assim como outras em sua casa.

O grupo militante do Estado Islâmico assumiu responsabilidade pelo ataque, mas a polícia disse que não encontrou tal ligação.

Fonte e imagens: NHK